Девушка продолжает радовать подписчиков своего телеграм-канала. Дочь певицы Глюкозы выложила забавное фото аккурат перед поездкой на премьеру.

Девушка продолжает радовать подписчиков своего телеграм-канала. Дочь певицы Глюкозы выложила забавное фото аккурат перед поездкой на премьеру.Лидия Чистякова, несмотря на свой юный возраст, уже ведет активный светский образ жизни и регулярно обновляет свой официальный аккаунт для многочисленной аудитории. В нем молодая звезда России транслирует свою личную и публичную жизнь. Уже с утра она продемонстрировала россиянам свой ультрамодный образ. Видимо, певица Глюкоза прививает ей хороший вкус.А уже днем наследница популярной поп-дивы выложила фото, сделанное на природе, причем довольно забавное. В окружении деревьев 16-летняя дочь певицы Глюкозы облюбовала перед камерой огромный ствол. Лида забралась на массивный пень и начала позировать — как королева на троне."Я на пеньке сижу", — прокомментировала свои известная девушка. Что ж, похоже, певица Глюкоза вырастила редкую красавицу.А следом Лидия Чистякова выложила кадры из машины, где она на заднем сиденье при полном параде едет на премьеру нового мультика. Она пообещала поделиться впечатлениями позднее. Кроме того, знаменитость собралась написать рецензию после просмотра первых двух серий. Очевидно, певица Глюкоза передала ей не только особый шарм и популярность, но и талант творца.