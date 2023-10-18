Активисты Народного фронта проверили ряд ФАПов во Владимирской области. В Суздальском районе...

Активисты Народного фронта проверили ряд ФАПов во Владимирской области.В Суздальском районе общественники посетили Богослово, Брутово и Ляховицы. Об итогах ревизии- Полина Лаптева.А вот с четверга по субботу "земский врач" села Ляховицы Илья Беляев уходит на дежурства. К своим пациентам- а это 7 деревень- он едет на своем транспорте. Самая дальняя из них- Санино - в 15 километрах. К ФАПу прикреплены порядка 25 человек. Однако обслуживать приходится больше.Илья Беляев, заведующий ФАПом в селе Ляховицы Суздальского района:- Общее население у меня получается порядка 149 человек. Приходит человек, да, он ко мне не прикреплен, но я обязан оказать ему медицинскую помощь, назначу лечение. Бабушки и дедушки есть, им тяжело уехать, каждый раз мотаться, ну я их и здесь лечу.Процедурная, кабинет фельдшера, акушерки. В ФАПы обращаются за первичной медицинской помощью. С гипертонией, ОРВИ, за справками детям. Делают прививки от гриппа. К ФАПу в Богослово "приписаны" около 200 человек. Из них 123 ребенка. По словам фельдшера Анны Орешкиной, педиатра очень не хватает. А в ФАПе села Брутово потенциальных пациентов больше в два с половиной раза. С апреля нет медработника на постоянной основе, и фельдшерам приходится работать по совместительству.Владимир Прозор, член штаба регионального отделения Народного фронта:- Проблем в получении медицинской помощи у нас в стране очень много. особенно это касается малонаселенных сельских местностей. Проверки как раз и нужны для того, чтобы уточнить ситуацию, обратить внимание в том числе административным органам, учреждениям здравоохранения, и заодно посмотреть как они работают.Рейды, ранее проводимые Народным фронтом, вскрыли целый ряд проблем. Тот же ФАП в Ляховицах должен был открыться еще в 2020-ом. Но тогда не прошел проверку. Не было водоснабжения. Сейчас появились и скважина, и котельная. Благоустроена территория. Но, по словам общественников, не все недочеты устранены. Активисты Народного фронта не обнаружили в ФАПах расписания работы, лицензии на осуществление медицинской деятельности и сведений о функционале- для посетителей. Но главная проблема- острая нехватка врачей.Ольга Логинова, заместитель главного врача Суздальской районной больницы по медицинскому обслуживанию населения:- Суздальская больница испытывает острый кадровый дефицит, не только врачей, но и медсестер, всех медицинских работников. Очень хотелось бы, чтобы молодежь приходила работать с населением.Все замечания и предложения активисты Президентского движения направят в центральный штаб. Всего этой осенью они уже проверили 15 ФАПов.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, Вести Владимир.