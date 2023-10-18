Лидия Федосеева-Шукшина обратилась публично к своей внучке Анне. Актриса требует вернуть долю собственности на квартиру.

Лидия Федосеева-Шукшина обратилась публично к своей внучке Анне. Актриса требует вернуть долю собственности на квартиру.Непрекращающиеся споры по поводу квартиры Шукшиных продолжаются. В очередном выпуске программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своей внучке Анне, еле сдерживая слезы.Гостья программы Ольга Шукшина рассказала о том, что после перенесенного Лидией Николаевной инсульта именно она поддерживала свою маму. Героиня поведала зрителям и ведущему, что каким-то неведомым образом половина квартиры, в которой она жила вместе с Лидией Николаевной, перешла ее племяннице Анне. Ольга Шукшина сослалась на то, что у ее матери происходят "какие-то процессы, свойственные для человека ее возраста". И эти "процессы" могли способствовать, как намекнула она, тому, что Лидия Федосеева-Шукшина переписала половину квартиры сначала на Марию, а Мария, в свою очередь, передала все своей дочери Анне.А в чем собственно камень преткновения, если все одна семья? Именно это пытался выяснить ведущий.Как оказалось, у Ольги Шукшиной большие планы на эту квартиру. Она планирует создать в ней музей памяти Василия Шукшина, сделав ремонт и дополнив апартаменты архивами и рукописями отца."Мне стыдно перед памятью Василия Макаровича", – призналась героиня программы. Также Ольга уточнила, что ранее ее племянница Анна продала квартиру в Санкт-Петербурге, которую бабушка переписала на нее. Также дочь Василия Шукшина отметила, что племянница и сестра Мария заблокировали номера телефонов ее и Лидии Николаевны.В программе прозвучало обращение в адрес дочери Марии. Лидия Федосеева-Шукшина, сдерживая эмоции, в полуплаче произнесла: "Аня, одумайся!Приведи свой разум в порядок и пойми, что ты совершаешь преступление в отношение меня и своей семьи".Лидия Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю, чтобы потом, вероятно, отдать ее Ольге.