В Россельхозцентре поделились итогами борьбы с борщевиком в 2023 году. Этим летом специалисты ведомства обследовали 273 населенных пункта. Комплексное фитосанитарное обследование прошло во

В Россельхозцентре поделились итогами борьбы с борщевиком в 2023 году. Этим летом специалисты ведомства обследовали 273 населенных пункта. Комплексное фитосанитарное обследование прошло во всех районах области. По итогам на карту добавили 39 новых очагов распространения борщевика Сосновского. Наибольшее количество пораженных ядовитым сорняком территорий – в Юрьев-Польском районе. Там общая площадь составила 9,71 га от 17,47