Неужели Татьяна Буланова родит в 54 года? Поклонники заподозрили звезду в третьей беременности.

Неужели Татьяна Буланова родит в 54 года? Поклонники заподозрили звезду в третьей беременности.На днях в "Крокус сити холл" прошел вечер памяти Юрия Шатунова, где звезда 90-х Татьяна Буланова исполнила песню "Звездная ночь". Буланова была одета в мерцающее длинное платье и выглядела просто роскошно. Певица исполнила композицию так душевно и зажигательно, что даже первые ряды пустились в пляс. Но от зоркого глаза зрителей не ускользнул тот факт, что платье исполнительницы красиво очерчивало ее выделяющиеся формы. Буланова не смогла скрыть округлившийся живот. Все заметили, что красавица-блондинка очень похожа на женщину в положении.Татьяна Буланова этим летом вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. А сейчас, возможно, готовится стать мамой в третий раз. От предыдущих браков певица имеет двоих детей.Слухи о возможной беременности певицы поползли еще летом. На презентации собственного ресторана в Санкт-Петербурге, который ей подарил муж, Татьяна Буланова отказалась от еды и алкоголя. Об этом ранее "Дни.Ру". Все сразу же заподозрили, что у певицы токсикоз. Однако она заявила, что это простое отравление.А пока факт беременности Булановой не поврежден, ее муж мечтает о детях. О своей готовности работать в этом направлении супруг звезды заявлял ранее в интервью. Станет ли Татьяна Буланова мамой в третий раз, остается только гадать.