Глава Владимира Дмитрий Наумов посетил школу №1, в которой сегодня проходит капитальный ремонт.
Глава Владимира Дмитрий Наумов посетил школу №1, в которой сегодня проходит капитальный ремонт. Об этом градоначальник сообщил в своём .
В настоящий момент темпы восстановления образовательного учреждения замедлились, так как у сотрудников подрядной организации появились трудности с восстановляем кровли. Из-за этого учеников шести классов пришлось перевести на удалённое обучение, однако остальные дети продолжают ходить в ремонтируемую школу.
Дмитрий Наумов пообещал приложить максимум усилий, чтобы подрядчик завершил работу как можно скорее. При этом не должно пострадать качество ремонта.