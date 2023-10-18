Глава Владимира Дмитрий Наумов посетил школу №1, в которой сегодня проходит капитальный ремонт.

Глава Владимира Дмитрий Наумов посетил школу №1, в которой сегодня проходит капитальный ремонт. Об этом градоначальник сообщил в своём .В настоящий момент темпы восстановления образовательного учреждения замедлились, так как у сотрудников подрядной организации появились трудности с восстановляем кровли. Из-за этого учеников шести классов пришлось перевести на удалённое обучение, однако остальные дети продолжают ходить в ремонтируемую школу.Дмитрий Наумов пообещал приложить максимум усилий, чтобы подрядчик завершил работу как можно скорее. При этом не должно пострадать качество ремонта.