Отделение МВД России по Гороховецкому району возглавил подполковник полиции Марк Гаврилов.

Отделение МВД России по Гороховецкому району возглавил подполковник полиции Марк Гаврилов. Об этом сообщила пресс-служба .Нового руководителя гороховецким стражам порядка представили в понедельник, 16 октября. Известно, что Марк Гаврилов окончил Владимирский юридический институт, в правоохранительных органах трудится с 1996 года. Начинал службу инспектором по делам несовершеннолетних, а с 2017 года занимал должность замначальника ОМВД России по Вязниковскому району.Перед личным составом Марку Гаврилову вручили служебное удостоверение и пожелали успехов в работе. Подполковник полиции обещал оправдать оказанное доверие.