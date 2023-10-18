Гуманитарный груз от школьников из Владимирской области доставлен в зону СВО. Защитникам от...

Гуманитарный груз от школьников из Владимирской области доставлен в зону СВО.Защитникам от школьников. Нашим бойцам из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии доставлен гуманитарный груз от учеников Новосельской школы имени Пантыкина Суздальского района.Участие принимали как первоклашки, так и старшеклассники. В коробках необходимое: теплая одежда и продукты, и душевное: письма и рисунки. А ещё, как рассказали в пресс-службе регионального правительства, новосельские школьники делают заготовки для маскировочных сетей, которые затем тоже отправляют в зону СВО.- Мы, ученики новосельской школы, благодарим за ратных труд. Мы помогаем всем, чем можем ведь у нас нет запасной родины. Нам дорога жизнь каждого! Возвращайтесь!