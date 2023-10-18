По словам сотрудников, после того, как рабочие уехали - покрытие не восстановили.

По словам сотрудников, после того, как рабочие уехали - покрытие не восстановили. А из-за перекопанной территории к бизнес-центру с трудом подъезжают машины. Такой новостью поделились наши коллеги из :Проблемы начались в начале осени. Приехала бригада рабочих, выкопала яму и уехала. Сотрудники бизнес-центра выяснили, что так работают представители Владимирских Теплосетей. На официальный запрос сотрудников центра пришел ответ - 29-го сентября работы будут выполнены и покрытие тоже восстановят. И вот уже вторая половина октября, а проблема осталась.К нам не приезжают «Биотехнологии», которые вывозят у нас мусор. Полная антисанитария. Биотехнологии прислали официальное письмо, что мусор нам вывозить не будут, потому что нет подъездного пути. В детский садик невозможно подъехать. И какие-то машины уже большегрузы здесь проехать не могут. То у нас стройка – нам привозят стройматериал. Полнейшее неудобство. И на нас никак не реагируют, - Людмила Шилина, директор бизнес-центра.Представитель Владимирского филиала "Т Плюс" пояснила - для проезда автомобилей оставшуюся часть дороги засыпали щебнем. А затяжной ход ремонтных работ объяснила тем, что на участке возникли проблемы.Место, где проводились ремонтные работы, там близко грунтовые воды. И плюс дождь еще. Просто яма эта залилась по края. Там физически не было возможности выполнять работы, - Елена Котелевец, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций компании «Т Плюс» - ПО ТЕЛЕФОНУ.Автомобилистам крайне неудобно передвигаться по щебню. Расстояние от поребрика до ограждения позволяет протиснуться легковой машине. А на крупногабаритной нужно постараться, чтобы проехать. Водители недовольны и ждут, когда восстановят дорожное покрытие.Работаем уже тут месяца два. Как раскопали, так и все – грязь такая невозможная. Ужас. Проехать – не уехать. На большой машине, вообще. Нам щебенку, когда возили, тут комар что было. Раскопали и никак не закапывают. И никто ничего не знает, когда и как, - Степан Юдин, автомобилист.Представитель «Т Плюс» назвала новые сроки завершения ремонтных работ. Согласно новым данным, дорожное покрытие планируют восстановить до 3-го ноября. Видимо потом дойдёт и до благоустройства. Если этого не произойдёт, сотрудники бизнес-центра будут обращаться в прокуратуру.