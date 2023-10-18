Программа Модный приговор возвращается на экраны ТВ. Александр Васильев рассказал, кто может занять кресло ведущего.

Программа "Модный приговор" возвращается на экраны ТВ. Александр Васильев рассказал, кто может занять кресло ведущего.Историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев в интервью Национальной Службе Новостей поделился своими мыслями по поводу возвращения шоу "Модный приговор". Однако Васильева в этот сезон не пригласили, как пишетНа протяжении 14 лет Александр Васильев был бессменным ведущим главной модной программы страны. Он с невероятной деликатностью всегда поддерживал героев программы, давал важные рекомендации и рассказывал интересные факты из мира моды. Кажется, что его отсутствие в эфире шоу не представляется возможным. Но это факт: теперь "Модный приговор" будут вести без Александра Васильева.Как признался ведущий, он очень рад, что шоу возвращается. Главное, чем он гордится – это своим вкладом в популяризацию моды. И, если программа будет идти дальше, значит, как утверждает Васильев, его работа прошла не зря.По словам Александра Васильева, решение о том, что он больше не принимает участие в программе "обоюдное". Ведущий отметил, что есть "некоторые обстоятельства", по которым он не будет больше вести программу. При этом он уточнил, что для любого художника, связанного с миром моды, работа в данной программе является довольно непростым делом. Ведь шоу снимается ежедневно, а для творческих людей, которые привыкли постоянно работать, это может быть препятствием в профессии.Александр Васильев заявил, что не унывает из-за произошедшего. Теперь у него появилось больше времени, чтобы гастролировать по миру и заниматься любимым делом.