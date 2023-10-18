О переезде говорить пока рано. Хозяин дома на пути строящегося Рпенского проезда высказался по поводу расселения. Накануне стало известно, что владимирская мэрия купила для семьи Кишовых

О переезде говорить пока рано. Хозяин дома на пути строящегося Рпенского проезда высказался по поводу расселения. Накануне стало известно, что владимирская мэрия купила для семьи Кишовых другой дом. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы пообщаться с хозяином. Правда, главы семейства дома не оказалось. Но он согласился пообщаться с нами по телефону. Андрей Кишов в