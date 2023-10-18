Такой новостью поделились наши коллеги из Губернии-33.

Такой новостью поделились наши коллеги из :Свалка на крыше дома № 26 по Проспекту Строителей во Владимире. На подрядчика пожаловались жители. Они нуждались в капитальном ремонте крыши. А получили кучу строительного мусора над головой. На место выехала наша съёмочная группа.Этот дом 1965 года постройки. По документам почти за 60 лет существования - капитальный ремонт кровли производился один раз. Однако доказать это невозможно. Жители склоняются к тому, что его вовсе не было.По документам он прошел в 2009 году, но уже той управляющей компании, которая провела якобы этот ремонт уже её давно нет. Фонда капитального ремонта тоже не было, поэтому доказать, что на этой крыше был капитальный ремонт не представляется возможным, - Ирина Леушкина, председатель совета дома № 26 по проспекту Строителей.За долгое время крыша пришла в негодность. В этом году должен время капремонта настало. И даже подрядчика нашли. Стройматериалы, как рассказывают люди, он привёз в мае. Однако сейчас они пришли в негодность и больше похожи на строительный мусор. Утеплитель пропитался влагой, цементно-песчаная смесь тоже отсырела.Вдруг выясняется, что проект не соответствует истинному состоянию крыши, фонд отправляет проект на доработку. Для того, чтобы определить в каком состоянии находится плиты перекрытия было сделано вскрытие крыши, - Ирина Леушкина, председатель совета дома № 26 по проспекту Строителей.После вскрытия крыши , затопило жительницу квартиры №31.Эти кадры Юлия Петрова сделала, когда вода потекла с потолка. Из-за обилия влаги он покрылся плесенью. Две комнаты в квартире остались без света. В одной из них сын Юлии. Теперь он не может там находиться.Сейчас ребёнок до сих пор, особенно вечером, когда освещения в обеих жилых комнатах у нас нет, потому что все люстры затоплены, ребёнок боится. Он боится заходить в спальную комнату, потому что с потолка текло и днем и ночью. Это очень шумно. Ребенок пугается, - Юлия Петрова, жительница дома № 26 по проспекту Строителей.У жителей дома множество вопросов. Когда освободят крышу от строительного мусора и проведут герметизацию на зиму? Когда всё-таки состоится капитальный ремонт кровли? С этими вопросами, вместе с председателем совета дома Ириной Леушкиной, мы отправились в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.Мы сейчас выходили. Дождь льёт. Всё как было - всё в таком же состоянии и пребывает, - Председатель Совета дома в Приёмной. Но отвечать на наши вопросы не стали. Нам посоветовали написать официальный запрос. Что мы и сделали.