На М-7 во Владимирской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.
А сейчас - о ДТП в...
На М-7 во Владимирской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.
А сейчас - о ДТП в Ковровском районе, на федеральной трассе М-7. Авария произошла близ деревни Алексеевское.
Водитель не справился с управлением - машина съехала в кювет и перевернулась. Заблокированным в автомобиле пассажирам помогли выбраться очевидцы происшествия. В результате ДТП двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
(ТГК Подслушано в Добром)