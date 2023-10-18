На М-7 во Владимирской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. А сейчас - о ДТП в...

На М-7 во Владимирской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.А сейчас - о ДТП в Ковровском районе, на федеральной трассе М-7. Авария произошла близ деревни Алексеевское.Водитель не справился с управлением - машина съехала в кювет и перевернулась. Заблокированным в автомобиле пассажирам помогли выбраться очевидцы происшествия. В результате ДТП двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь.(ТГК Подслушано в Добром)