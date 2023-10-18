Новая группа из 13 мужчин из разных уголков Владимирской области отбыла для прохождения воинской службы по контракту.

Новая группа из 13 мужчин из разных уголков Владимирской области отбыла для прохождения воинской службы по контракту. Об этом 17 октября сообщила администрации регионального центра.Отважным мужчинам организовали торжественные проводы. С бойцами прощались родные и близкие, добровольцев напутствовали представители органов власти, военного комиссариата и духовенства.Министр региональной безопасности Сергей Полузин вспомнил слова Достоевского и отметил, что наша страна «Богом была призвана – остановить бессовестное, и в последний момент спасти мир».