Владимирской области выделили 60 миллионов рублей на сохранение 7 объектов культурного наследия.

Владимирской области выделили 60 миллионов рублей на сохранение 7 объектов культурного наследия. Об этого губернатор 33-го региона Александр Авдеев сообщил в своём и поблагодарил Министерство культуры Российской Федерации за оказанную поддержку.Федеральные средства пойдут на проведение противоаварийных работ в церквях и монастырях. Главная задача – предотвратить разрушение православных святынь.Работы пройдут в Благовещенском монастыре Мурома, в церкви Боголюбивой Матери деревни Большие Лужки Гороховецкого района, в Крестовоздвиженской церкви села Григорово Меленковского района и в других населённых пунктах Владимирской области. Не исключено, что в будущем все эти памятники старины удастся полностью возродить.