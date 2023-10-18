Народные приметы на 19 октября. Для чего в Фомин день следует ранним утром дать горячую горбушку...

Народные приметы на 19 октября. Для чего в Фомин день следует ранним утром дать горячую горбушку хлеба больному человеку?На Руси день памяти апостола Фомы называли Фомин день или Фома Хлебник.В этот праздник подводили итоги сельскохозяйственного сезона, подсчитывали припасы на зиму и благодарили святого за урожай.День было принято проводить за работой, а вечером накрывали праздничный стол.Что рекомендуется сделать в Фомин день?Утром в домах готовили свежий хлеб, а еще горячую горбушку отдавали больному человеку. Считалось, что это поможет ему выздороветь. Хлеб ели на завтрак и другие члены семьи. В течение дня выпечкой делились с соседями и нуждающимися.Детей угощали хлебом с зубчиком чеснока. Верили, что это помогает преуспеть в учебе.В день Фомы-хлебника следует почтительно относиться к изделиям из муки. Если не сможете доесть булку, ни в коем случае не выбрасывайте ее. Сделайте из нее сухари или скормите птицам. Тогда добро вернётся в вашу семью.Что нельзя делать в Фомин день?Согласно народным верованиям, в Фомин день нельзя хвастаться своим доходом и накоплениями, чтобы не потерять их.На Руси апостол Фома считался покровителем бережливых и запасливых людей. Поэтому в его праздник люди старались не совершать ненужных покупок.Девушкам в Фомин день не стоит рассказывать о своих возлюбленных, чтобы не потерять их внимание.Народные приметы на 19 октября:«Если на Фому стоит безветренная погода, то скоро похолодает»;«Если выпал сухой снег крупинками, то следующее лето, по приметам, будет урожайным»;«Если снег выпал на Фому, то в середине ноября наступит настоящая зима».Фото: pxfuel.com