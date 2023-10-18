Народные приметы на 19 октября. Для чего в Фомин день следует ранним утром дать горячую горбушку...
Народные приметы на 19 октября. Для чего в Фомин день следует ранним утром дать горячую горбушку хлеба больному человеку?
На Руси день памяти апостола Фомы называли Фомин день или Фома Хлебник.
В этот праздник подводили итоги сельскохозяйственного сезона, подсчитывали припасы на зиму и благодарили святого за урожай.
День было принято проводить за работой, а вечером накрывали праздничный стол.
Что рекомендуется сделать в Фомин день?
Утром в домах готовили свежий хлеб, а еще горячую горбушку отдавали больному человеку. Считалось, что это поможет ему выздороветь. Хлеб ели на завтрак и другие члены семьи. В течение дня выпечкой делились с соседями и нуждающимися.
Детей угощали хлебом с зубчиком чеснока. Верили, что это помогает преуспеть в учебе.
В день Фомы-хлебника следует почтительно относиться к изделиям из муки. Если не сможете доесть булку, ни в коем случае не выбрасывайте ее. Сделайте из нее сухари или скормите птицам. Тогда добро вернётся в вашу семью.
Что нельзя делать в Фомин день?
Согласно народным верованиям, в Фомин день нельзя хвастаться своим доходом и накоплениями, чтобы не потерять их.
На Руси апостол Фома считался покровителем бережливых и запасливых людей. Поэтому в его праздник люди старались не совершать ненужных покупок.
Девушкам в Фомин день не стоит рассказывать о своих возлюбленных, чтобы не потерять их внимание.
Народные приметы на 19 октября:
«Если на Фому стоит безветренная погода, то скоро похолодает»;
«Если выпал сухой снег крупинками, то следующее лето, по приметам, будет урожайным»;
«Если снег выпал на Фому, то в середине ноября наступит настоящая зима».
Фото: pxfuel.com