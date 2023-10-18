На региональном этапе конкурса «Народный участковый-2023» победил капитан полиции из Вязниковского района Алексей Клочанюк.

На региональном этапе конкурса «Народный участковый-2023» победил капитан полиции из Вязниковского района Алексей Клочанюк. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Лучших участковых определяли сами жители при помощи онлайн-голосования. С 7 по 16 октября свой выбор сделали больше 5 тысяч владимирцев, и вязниковского полицейского поддержали 843 человека.Теперь Алексей Клочанюк будет защищать честь 33-го региона на федеральном этапе конкурса. Результаты станут известны в ноябре 2023 года.