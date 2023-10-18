Ксения Бородина ответила на вопрос о том, сколько времени может потребоваться, чтобы восстановиться после непростых отношений.

Ксения Бородина ответила на вопрос о том, сколько времени может потребоваться, чтобы восстановиться после непростых отношений.Уже много лет известная телеведущая помогает участникам реалити-шоу "Дом-2" строить любовь. За годы своей работы на проекте брюнетка буквально стала ее легендой, ведь помогла обрести гармонию в отношениях многим парам. Звезда часто дает на лобном месте ценные советы, за которые ее благодарят зрители. Однако в собственной личной жизни Ксения Бородина не всегда применяла свою мудрость.Как известно, в 2021 году светская львица развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги состояли в браке около шести лет и воспитывали общую дочь Теону. После расставания ведущая признавалась, что их союз с мужем был не совсем здоровым. Поэтому теперь звезда прикладывает все силы, чтобы прийти в себя после сложных отношений, и делится своим опытом с подписчиками.Накануне Ксения Бородина в очередной раз решила пооткровенничать с многомиллионной аудиторией. Одна из подписчиц задала брюнетке вопрос о том, сколько времени ей понадобилось для восстановления после абьюза в отношениях. Тогда знаменитость сделала признание на всю страну. Мать двоих дочерей рассказала, что до сих пор вынуждена прорабатывать эту тему со специалистом.Звезда "Дом-2" дала всем, кто находится в похожей ситуации, совет. Телеведущая порекомендовала обратить внимание на то, что происходит в отношениях, и разорвать их, если они оказались абьюзивными. Однако определенного срока, когда человеку удастся прийти в себя, по ее словам, нет."Каждому свое. Я практически не прекращаю терапию, постоянно над этим работаю, нет какого-то срока", – заявила Ксения Бородина.Ранее "Дни.ру" о том, что Ксения Бородина поставила крест на шоу "Дом-2".