Во Владимире продолжается строительство дорог в Юрьевце, как сообщили в РосСтройКонтроле, реализация проекта проходит параллельно в три этапа. Первый этап – строительство дорог и 4

Во Владимире продолжается строительство дорог в Юрьевце, как сообщили в РосСтройКонтроле, реализация проекта проходит параллельно в три этапа. Первый этап – строительство дорог и 4 автобусных остановок в районе улиц Всесвятской, Большой и Малой Лучистой, Родионовка и Проектируемой 8. Работы в рамках второго этапа проходят на улицах Рождественской, Проектируемой 2 и Проектируемой 4. Здесь обустроят