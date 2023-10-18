О схемах работы телефонных мошенников рассказал Артём Карлов, начальник управления по надзору за...

О схемах работы телефонных мошенников рассказал Артём Карлов, начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Владимирской областиНа проводе- мнимый сотрудник банка. Или брокер, или лже-полицейский. Какие ещё схемы используют телефонные мошенники? И почему таких преступлений всё больше? Эту тему мы обсудили с нашим гостем, Артёмом Карловым. Начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Владимирской области. С ним беседовала Мария Платанюк.