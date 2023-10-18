Олег Пугаев назначен министром сельского хозяйства Владимирской области возглавил. Со вчерашнего...

Олег Пугаев назначен министром сельского хозяйства Владимирской области возглавил.Со вчерашнего дня, 17 октября 2023 года, министром сельского хозяйства Владимирской области назначен Олег Пугаев, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Александр Авдеев.Олег Валерьевич Пугаев родился в 1978 году в городе Набережные Челны. Имеет высшее образование, закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специальности «аграрная экономика», имеет учёную степень кандидата экономических наук.На различных должностях работал в Российском государственном аграрном университете МСХА им. К.А. Тимирязева, в Российском сельскохозяйственном банке и Сбербанке России, лизинговых организациях, Посольстве Российской Федерации в Королевстве Нидерланды. До назначения на должность во Владимирской области был представителем Министерства сельского хозяйства РФ в Израиле.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области