Опять COVID-19 : с 8 по 14 октября во Владимирской области ещё 151 заболевших. Об этом информирует...

Опять COVID-19 : с 8 по 14 октября во Владимирской области ещё 151 заболевших.Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.Уточняется, что 96,7% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции.Согласно таблице, зафиксированы заболевания у:61 человек — в Гусь-Хрустальном районе.21 — в Муромском районе;14— в Ковровском районе;13 — в Гороховецком районе;11 — в городе Владимире;6— в Киржачском районе;5 — в Александровском районе;4 — в Камешковском районе;по 3 — в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Суздальском районах и в городе Радужный;2 — в Меленковском районе;по 1 — в Судогодском и Вязниковском районах.Фото: pxfuel.com