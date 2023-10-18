Опять COVID-19 : с 8 по 14 октября во Владимирской области ещё 151 заболевших.
Об этом информирует...
Опять COVID-19 : с 8 по 14 октября во Владимирской области ещё 151 заболевших.
Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.
Уточняется, что 96,7% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции.
Согласно таблице, зафиксированы заболевания у:
61 человек — в Гусь-Хрустальном районе.
21 — в Муромском районе;
14— в Ковровском районе;
13 — в Гороховецком районе;
11 — в городе Владимире;
6— в Киржачском районе;
5 — в Александровском районе;
4 — в Камешковском районе;
по 3 — в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Суздальском районах и в городе Радужный;
2 — в Меленковском районе;
по 1 — в Судогодском и Вязниковском районах.
Фото: pxfuel.com