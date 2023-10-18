Чтобы остановить машину нарушителя, пришлось стрелять по колесам. Погоня с мигалками, сиреной и оружием произошла ночью в Кольчугино. Во время патрулирования улиц сотрудники ДПС заметили

Чтобы остановить машину нарушителя, пришлось стрелять по колесам. Погоня с мигалками, сиреной и оружием произошла ночью в Кольчугино. Во время патрулирования улиц сотрудники ДПС заметили подозрительную легковушку. Отечественный автомобиль двигался по проезжей части неуверенно. Автоинспекторы потребовали водителя остановить машину, но он проигнорировал требования. Тогда дорожные полицейские начали преследование. Во время погони водитель легковушки несколько раз