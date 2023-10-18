Полторы тысячи нарконадписей удалили владимирские коммунальщики со стен зданий во...

Полторы тысячи "нарконадписей" удалили владимирские коммунальщики со стен зданий во Владимире.Столько - это с начала этого года, сообщают в мэрии областного центра. Сто таких граффити пришлись на октябрь.Информацию об их появлении предоставляют волонтёры. Данные поступают в городское управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией, коммунальные предприятия и управляющие компании.Неравнодушные владимирцы могут внести свой вклад, отправив сообщение о замеченной ими наркорекламе на портал «Владимир - это мы". А при обнаружении того, кто эти надписи делает, можно уже звонить в полицию по телефонам: 32-64-05 или 02.