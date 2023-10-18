Последний дом на Рпенском проезде во Владимире мирно снесут. История со сносом последнего дома на...

Последний дом на Рпенском проезде во Владимире мирно снесут.История со сносом последнего дома на Рпенском проезде во Владимире, похоже, близка к развязке. Мэрия областного центра направила во Фрунзенский суд ходатайство, предложив владельцам коттеджа - семье Кишовых - пойти на мировую. Слово Дарье Давыдовой.Это собеседование в суде должно было положить начало громкому процессу о принудительном выселении, но в итоге дело, похоже, идет... к новоселью. Стороны - владельцы последнего дома на Рпенском проезде и мэрия Владимира - обсуждают условия перемирия.Александра Кишова, жительница дома на Рпенском проезде:- Дело в том, что уже тянуть некуда, уже третий год. И мы устали жить в грязи. Нервозность вот эта в семье, хотя мы держим себя в руках, конечно. У нас нет такой наглядной нервозности, но это очень тяжело морально.Александра Кишова с сыном выбились из сил, доказывая, что власти их недооценивают. И что десяти с половиной миллионов рублей, перечисленных в качестве компенсации за изъятые землю и дом, не хватит на аналогичное жилье. Но, кажется, чиновники в этом убедились сами. Кишовым купили дом в том же районе города. Точную стоимость недвижимости они не знают, поскольку сделка купли-продажи проходила без их участия. Но, учитывая рыночные цены, доплатить мэрии, наверное, пришлось. И немало.Лариса Маринич, адвокат семьи Кишовых:- Между администрацией города и моими доверителями компромисс найден и, я полагаю, что будут в ближайшее время все технические вопросы решены по переезду моих доверителей по новому месту жительства, ну а, соответственно, город получит дорогу.Семья готовится к переезду, со дня на день Кишовы оформят право собственности. В отличие от дома на Рпенском, в новом нет отопления. Плюс у Кишовых - непогашенный ипотечный кредит. Эти вопросы в том числе будут урегулированы посредством мирового соглашения.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- По Рпенскому проезду все работы технологические, как мы и говорили, завершаются сейчас, октябрь-ноябрь. После того, как будет демонтирован дом, трасса поедет.Подрядчику предстоит уложить финальные двести метров проезжей части и тротуаров. По контракту объект должны сдать до пятнадцатого ноября.Самые нетерпеливые владимирские автолюбители уже прокладывают маршруты вдоль Рпени и изучают карту проезда.Дарья Давыдова. Андрей Синягин