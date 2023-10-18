Владимир и еще 11 населенных пунктов переходят на новую систему оплаты тепла. В Белом доме рассказали, каким образом это будет происходить. На вопросы журналистов отвечали министр ЖКХ
<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2023-pri-perexode-na-novuyu-sistemu-oplaty-otopleniya-zhiteli-vladimira-kotorye-platyat-po-normativu-poluchat-vozvrat-sredstv.html" target="_blank">При переходе на новую систему оплаты отопления жители Владимира, которые платят по нормативу, получат возврат средств</a> - Владимир и еще 11 населенных пунктов переходят на новую систему оплаты тепла. В Белом доме рассказали, каким образом это будет происходить. На вопросы журналистов отвечали министр ЖКХ
[url=https://33live.ru/novosti/18-10-2023-pri-perexode-na-novuyu-sistemu-oplaty-otopleniya-zhiteli-vladimira-kotorye-platyat-po-normativu-poluchat-vozvrat-sredstv.html]При переходе на новую систему оплаты отопления жители Владимира, которые платят по нормативу, получат возврат средств[/url] - Владимир и еще 11 населенных пунктов переходят на новую систему оплаты тепла. В Белом доме рассказали, каким образом это будет происходить. На вопросы журналистов отвечали министр ЖКХ