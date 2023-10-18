Прокуратурой Владимирской области выявлено более 1 000 нарушений при реализации нацпроектов,...

Прокуратурой Владимирской области выявлено более 1 000 нарушений при реализации нацпроектов, расследуется 8 уголовных дел.17 октября в прокуратуре Владимирской области под председательством заместителя главы надзорного ведомства Анатолия Викторовича Дрока было проведено заседание рабочей группы по обеспечению законности при реализации национальных проектов.Уточняется, что за 9 месяцев внесено 328 представлений, 269 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, а в суды направлено 254 исковых заявления.По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 8 уголовных дел.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Так, например, «Центр дополнительного образования города Вязники», получив в рамках проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», более 450 000 рублей, фактически обучение граждан не проводило.Сообщается, что были предоставлены документы, содержащие заведомо ложные сведения.В Муроме в рамках проекта «Содействие занятости» 7 апреля 2023 года между «Центром занятости населения Владимирской области» и ООО «Вектор» был заключен контракт по текущему ремонту здания Муромского филиала Учреждения. Финал работ — 23 августа 2023 года. Но, увы, в срок договор не был исполнен.Ещё один случай - во Владимире. В рамках проекта «Спорт – норма жизни» между МБДУ «СШОР № 5» и предпринимателем 12 апреля 2023 года заключен контракт на поставку инвентаря для художественной гимнастики.19 мая была осуществлена приемка поставленного товара, в ходе которой выяснилось, что оборудование не соответствует требованиям, установленным в извещении.В результате - контракт был расторгнут, а подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. 22 сентября 2023 года заместителем прокурора в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.« А также, например, в рамках реализации проекта «Дорожная сеть Владимирской области» между «Управлением автомобильных дорог администрации Владимирской области» и ООО «Академия интерьера. Декор» заключен контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, в том числе проходящих по территории Вязниковского района. По состоянию на 18 сентября 2023 года - договоры, срок исполнения которых – «15.09.2023», не исполнены, в связи с чем, Вязниковским межрайонным прокурором руководителю подрядной организации внесено представление...» - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Известно, также, что на совещании были заслушаны доклады представителей региональных министерств о проблемах при реализации национальных проектов, в частности - при проведении капитального ремонта ФАПа в селе Новобусино (Кольчугинский район) и деревне Ново-Петрово (Судогодский район), реконструкции центрального водозабора в городе Петушки, культурно-досугового центра в деревне Липна (Петушинский район) и пр.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области