Садоводы Владимирской области задолжали за электроэнергию более 22,5 миллиона рублей. Более 30...

Садоводы Владимирской области задолжали за электроэнергию более 22,5 миллиона рублей.Более 30 садоводческих товариществ Владимирской области завершили дачный сезон с долгами за электроэнергию. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности СНТ перед «Энергосбыт Волга» на конец сентября 2023 года превысила 22,5 миллиона рублей. Больше всего должников в близких к столице районах:Александровский район - 7 СНТКиржачский район – 5 СНТПетушинский район - 4 СНТСудогодский район – 4 СНТСуздальский район – 4 СНТКольчугинский район – 3 СНТСобинский район – 3 СНТВладимир – 1 СНТ«Энергосбыт Волга» напоминает, что при возникновении у СНТ задолженности гарантирующий поставщик может ограничить поставку электроэнергии. Эта мера осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Садовое товарищество получает уведомление об ограничении. В нём указывается сумма задолженности и дата введения ограничения. СНТ в свою очередь должно направить уведомления садоводам-должникам.В указанный в уведомлении гарантирующего поставщика день садовое товарищество обязано ввести самоограничение потребления электроэнергии в отношении объектов СНТ и в отношении садоводов-должников. При этом СНТ не имеет права допускать прекращения подачи электричества садоводам, добросовестно оплачивающим счета.Товарищество вправе самостоятельно ограничивать своих садоводов при возникновении задолженности:по оплате за потреблённую электроэнергию объектами садовода;по оплате части стоимости электроэнергии, потреблённой при использовании имущества общего пользования СНТ;по оплате части потерь электроэнергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих СНТ.При невыполнении СНТ обязательств по самостоятельному ограничению потребления электрической энергии гарантирующий поставщик вправе инициировать процесс привлечения СНТ и его руководителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.22 КоАП РФ.Возобновление подачи электрической энергии СНТ осуществляется не позднее чем через 24 часа после погашения задолженности.Подробно процесс описан в памятке по взаимодействию с СНТ.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя и в полном объёме оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить.Фото: https://www.pxfuel.com