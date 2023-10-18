Садоводы Владимирской области задолжали за электроэнергию более 22,5 миллиона рублей.
Более 30...
Садоводы Владимирской области задолжали за электроэнергию более 22,5 миллиона рублей.
Более 30 садоводческих товариществ Владимирской области завершили дачный сезон с долгами за электроэнергию. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности СНТ перед «Энергосбыт Волга» на конец сентября 2023 года превысила 22,5 миллиона рублей. Больше всего должников в близких к столице районах:
Александровский район - 7 СНТ
Киржачский район – 5 СНТ
Петушинский район - 4 СНТ
Судогодский район – 4 СНТ
Суздальский район – 4 СНТ
Кольчугинский район – 3 СНТ
Собинский район – 3 СНТ
Владимир – 1 СНТ
«Энергосбыт Волга» напоминает, что при возникновении у СНТ задолженности гарантирующий поставщик может ограничить поставку электроэнергии. Эта мера осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Садовое товарищество получает уведомление об ограничении. В нём указывается сумма задолженности и дата введения ограничения. СНТ в свою очередь должно направить уведомления садоводам-должникам.
В указанный в уведомлении гарантирующего поставщика день садовое товарищество обязано ввести самоограничение потребления электроэнергии в отношении объектов СНТ и в отношении садоводов-должников. При этом СНТ не имеет права допускать прекращения подачи электричества садоводам, добросовестно оплачивающим счета.
Товарищество вправе самостоятельно ограничивать своих садоводов при возникновении задолженности:
по оплате за потреблённую электроэнергию объектами садовода;
по оплате части стоимости электроэнергии, потреблённой при использовании имущества общего пользования СНТ;
по оплате части потерь электроэнергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих СНТ.
При невыполнении СНТ обязательств по самостоятельному ограничению потребления электрической энергии гарантирующий поставщик вправе инициировать процесс привлечения СНТ и его руководителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.22 КоАП РФ.
Возобновление подачи электрической энергии СНТ осуществляется не позднее чем через 24 часа после погашения задолженности.
Подробно процесс описан в памятке по взаимодействию с СНТ.
«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя и в полном объёме оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить.
Фото: https://www.pxfuel.com