Сбивший насмерть женщину во Владимирской области водитель скрылся с места происшествия. Трагедия...

Сбивший насмерть женщину во Владимирской области водитель скрылся с места происшествия.Трагедия произошла накануне в 17 часов 50 минут на улице Муромская в селе Чаадаево Муромского района.По предварительным данным, возле дома №154 была насмерть сбита шедшая по проезжей части 62-летняя местная жительница, а водитель уехал с места происшествия, сообщила пресс служба УМВД по Владимирской области.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.