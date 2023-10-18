Смотрите Вести в 14.30: Пассажиры во Владимире ждут транспортной перезагрузки.
- Ночная...
Смотрите "Вести" в 14.30: Пассажиры во Владимире ждут транспортной перезагрузки.
- Ночная погоня
Ночь, улица, погоня... Полицейские вынуждены применить табельное оружие. Подробности задержания пьяного водителя в Кольчугине.
Общественные перевозки в областной столице.
Что происходит на линиях? Пассажиры - в ожидании транспортной перезагрузки.
- Народная проверка.
Будни сельского фельдшера. Народный фронт проверил, кто и в каких условиях оказывает медпомощь на селе.