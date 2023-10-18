Экологичный транспорт вышел еще на четыре маршрута.

Экологичный транспорт вышел еще на четыре маршрута.В конце сентября на электробусы перевели еще четыре маршрута в трех округах Москвы, рассказал в своем мэр Сергей Собянин. Экологически чистый транспорт вышел на маршруты т74, 762 и 875.Также электробусы стали курсировать от станции метро "Физтех" до Московского физико-технического института (МФТИ). Маршруту присвоили номер 555."Всего лишь пять лет прошло со дня открытия первого электробусного маршрута, а сегодня их число уже достигло 100", – подчеркнул Собянин.Столица заключила контракт на поставку еще 1,2 тысячи единиц экологичного транспорта. В 2024 году доля электробусов в парке наземного общественного транспорта Москвы составит 30%.Мэр отметил, что город получит улучшенные версии электробусов с увеличенным до 80 километров запасом хода. Освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток.Собянин заявил, что бесшумные и экологичные электробусы идеально подходят для Москвы. Количество таких маршрутов будету увеличиваться, добавил градоначальник.В течение следующих трех лет Москва на развитие транспортной системы 2,8 триллиона рублей. Столица закупит электробусы, вагоны метро, трамваи нового поколения и поезда для Московских центральных диаметров (МЦД).