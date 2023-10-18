Во Владимирской области расследуют дело о крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. Сотрудника филиала РЖД и директора коммерческой фирмы обвиняют в хищении денег при ремонте пяти

Во Владимирской области расследуют дело о крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. Сотрудника филиала РЖД и директора коммерческой фирмы обвиняют в хищении денег при ремонте пяти железнодорожных переездов. Установлено, что с августа 2021 по апрель 2022 года на переездах во Владимирской области выполнялись строительно-монтажные работы. Ремонт проводил субподрядчик – нижегородская организация. Как сообщают в Следкоме, между