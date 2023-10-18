На IV Международной научно-технической конференции организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти молодые сотрудники компании «Транснефть-Верхняя Волга» представили больше 20 своих разработок.

На IV Международной научно-технической конференции организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти молодые сотрудники компании «Транснефть-Верхняя Волга» представили больше 20 своих разработок.В первом туре конференции компанию представляли 27 специалистов, прошедших отборочный этап в филиалах. Их предложения касались проектирования, строительства и эксплуатации магистральных нефтепроводов, внедрения инноваций, а также промышленной и экологической безопасности. Часть этих разработок будет внедрена в работу.К примеру, инженер-программист Юрий Пискунов и электромеханик Кирилл Чикинов усовершенствовали метод вывода сигналов на центральный пульт приёма временных полевых городков, которые разворачиваются на время строительства или реконструкции участков трубопроводов. Эта разработка повысит безопасность проведения работ.Однако самой яркой стала работа трубопроводчика Григория Федотова, который предложил усовершенствовать технологию снятия изоляционного покрытия с трубопроводов, тем самым оптимизировав и ускорив ремонтные работы.«Авторы лучших докладов примут участие во втором туре конференции в 2024 году в Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде и других городах», – сообщает пресс-служба компании.