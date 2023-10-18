Ушел в отставку глава администрации Киржачского района Сергей Будкин. Он проработал на этой...

Ушел в отставку глава администрации Киржачского района Сергей Будкин.Он проработал на этой должности менее 10 месяцев. Напомним, что 26 января, Совет народных депутатов Киржачского района единогласно избрал на должность главы администрации Киржачского района Сергея Будкина. Тогда в конкурсе приняли участие два кандидата: исполняющий обязанности главы администрации района Сергей Будкин и начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации района Надежда Попова.Однако сегодня Совет народных депутатов Киржачского района 12 голосами «за» при 4 в «против» (кворум составили 17 депутатов из 20) принял его добровольную отставку.Исполняющей обязанности главы Киржачской районной администрации назначена Елена Жарова, которая была замом Будкина по социальным вопросам.Фото: ГТРК Владимир