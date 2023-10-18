В Коврове будут судить водителя автомобиля, из-за которого погиб мотоциклист. Как сообщает...

В Коврове будут судить водителя автомобиля, из-за которого погиб мотоциклист.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, днём 24 июня 2022 года мужчина, управляя технически исправным автомобилем «TOYOTA», выезжал с прилегающей территории, расположенной у дома №3 по улице Грибоедова, на проезжую часть.При осуществлении маневра обвиняемый не убедился в отсутствии приближающегося мотоцикла «YAMAHA» и не уступил ему дорогу. Произошло столкновение.Увы, трагедии не удалось избежать. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла при падении на асфальт получил телесные повреждения, от которых скончался.Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жителя района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).Фото: pxfuel.com