О происшествии рассказал блогер-спасатель Михаил Быков. Дежурную смену вызвали на место, чтобы достать людей из салона. ДТП произошло 16 октября около пяти часов вечера на трассе М-7,

О происшествии рассказал блогер-спасатель Михаил Быков. Дежурную смену вызвали на место, чтобы достать людей из салона. ДТП произошло 16 октября около пяти часов вечера на трассе М-7, неподалеку от деревни Алексеевское. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась. О том, как это произошло – в ГИБДД не сообщили, но по кадрам с места происшествия видно, что