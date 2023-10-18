В связи с этим, завтра, 19 октября, с 09:30 до 17:00, несколько домов в микрорайоне Коммунар останутся без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Пострадала улица

В связи с этим, завтра, 19 октября, с 09:30 до 17:00, несколько домов в микрорайоне Коммунар останутся без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Пострадала улица Песочная. А именно дома №7, 11, 13, 15. Управляющие компании также обо всем оповестят. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!