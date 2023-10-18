В Муроме полицейские задержали грабителя, который похитил 100 000 рублей из холодильника. 14...

В Муроме полицейские задержали грабителя, который похитил 100 000 рублей из холодильника.14 октября в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от 70-летней местной жительницы о краже. Выяснилось, что ночью из ее квартиры пропали 100 000 рублей.Полицейские установили, что неизвестный проник в жилище (на первом этаже) через окно, разбив стекло кирпичом.Вскоре оперативники задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина признался, что ранее неоднократно находился в квартире у приятеля. Они вместе увлекались спиртным.«В один из дней мужчина решился на кражу. Ночью 14 октября злоумышленник подошел к окну квартиры и постучал. Ему никто не ответил. После чего он бросил в окно кирпич и спрятался в кустах. Выждав некоторое время и убедившись, что никакой реакции не последовало, фигурант проник в квартиру и похитил из холодильника деньги...» - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Хозяйка квартиры поняла — что произошло... лишь утром, когда проснулась от сильного холода в квартире. Женщина сначала подумала, что забыла закрыть форточку в комнате сына, но потом поняла — её ограбили.Как итог: полицейские изъяли у задержанного одну четвертую часть похищенной суммы. Остальное мужчина, увы, успел потрать.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам «кражи». Уточняется, что ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: pxfuel.com