Смертельный наезд произошел 17 октября в селе Чаадаево. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области 17 октября около 17:50 в Муромском районе в селе Чаадаево на улице Муромская

Смертельный наезд произошел 17 октября в селе Чаадаево. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области 17 октября около 17:50 в Муромском районе в селе Чаадаево на улице Муромская неустановленный водитель допустил наезд на пешехода 1961 года рождения, которая шла по проезжей части дороги. Пожилая женщина скончалась скончалась на месте. Водитель уехал с места преступления, оставив