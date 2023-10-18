Речь о поликлинике поселка городского типа Ставрово. Деньги на ремонт крыши выделили из областного бюджета, сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на Минздрав региона. Кроме того,

Речь о поликлинике поселка городского типа Ставрово. Деньги на ремонт крыши выделили из областного бюджета, сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на Минздрав региона. Кроме того, продолжается капитальный ремонт отделения скорой помощи. Там уже заменили оконные блоки, дверные проемы, заменена система водоснабжения и водоотведения. Также подрядчик сделал внутренний ремонт трех кабинетов. Осталось отремонтировать еще 3.