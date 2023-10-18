В поселке Красная Горбатка провели реконструкцию гидротехнического сооружения, которое стоит на реке. Оно действовало с 1979 года. За время использования появились существенные дефекты. Как

В поселке Красная Горбатка провели реконструкцию гидротехнического сооружения, которое стоит на реке. Оно действовало с 1979 года. За время использования появились существенные дефекты. Как объясняют в правительстве области, мост с водосбросами на реке Колпь помогал регулировать сток воды и защищал поселок от затопления. Со временем подъемные механизмы стали плохо работать – из-за этого русло покрылось