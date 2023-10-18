Фотографии машины, полностью охваченной языками пламени, появились в местных пабликах в соцсетях. Инцидент произошел 17 октября на участке платной дороги под мостом, у поворота на деревню

Фотографии машины, полностью охваченной языками пламени, появились в местных пабликах в соцсетях. Инцидент произошел 17 октября на участке платной дороги под мостом, у поворота на деревню Неврюево. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области 17 октября в 12:09 в Главное управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу: Судогодский район, трасса