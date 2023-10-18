По всей территории Владимирской области с 2 по 9 октября проходили мероприятия федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023».

По всей территории Владимирской области с 2 по 9 октября проходили мероприятия федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». Об этом сообщила УМВД России по региону.Сотрудники полиции во взаимодействии с ФСБ, прокуратурой и военным комиссариатом побывали в местах проживания и работы иностранных граждан. Правоохранители обнаружили и пресекли 174 административных правонарушения.Суды региона рассмотрели собранные полицейскими материалы и вынесли свыше 40 решений о выдворении мигрантов за пределы России. Восемь человек поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, 68 нежелательным гостям ограничили въезд на территорию нашей страны. Также на нарушителей были наложены штрафы на общую сумму свыше 360 тыс. рублей.