Во Владимире тепло пришло в дома не ко всем и не сразу. Без отопления осталась и часть квартир в...

Во Владимире тепло пришло в дома не ко всем и не сразу.Без отопления осталась и часть квартир в одном из домов на улице Василисина,6 во Владимире.В чём причина? И когда "согреет" управляющая компания?- выясняла Мария Рябова.В подъезд выходят, чтобы согреться, рассказывает Ольга Акимова. Жительница дома номер 6 по улице Василисина.- Здесь у нас очень тепло. Вы видите, какие у нас батареи горячие.Даже трогаешь и.. Держать долго я не могу.А вот в квартирах- холод. У Ольги Акимовой, к примеру, отапливаются две комнаты из четырех. И так уже десятый день. Спасают обогреватель и верхняя одежда.- Приходится одеваться, утепляться. А было холодно,когда была минусовая температура, даже надевала на голову шапку.Любимое место для пушистого члена семьи - кота Кузи - возле батареи. Несмотря на график, установленный администрацией Владимира, тепло в дом пришло 11 октября, и то частично. Ольга Акимова неоднократно звонила аварийным службам, а затем решила написать жалобу на управляющую компанию.Ольга Акимова - жительница дома №6 по ул. Василисина:- В жалобе мы как раз вот отразили все наши, то, что мы и звонили , и то , что не отапливаются наши комнаты. Приходится прибегать к отоплению обогревателя. Который, извините меня, мотает электроэнергию.Жители дома недовольны. Отсутствие тепла создает неудобства.Галина Новорчук - жительница дома №6, по ул. Василисина:- Ванна - холодина. Покупаться невозможно. Потому что ну очень холодно. Приходится ездить к детям, принимать ванну. Так простудилась, что даже лежала вообще с температурой. Потому что ну очень холодно, очень.Пробный пуск тепла провели в начале октября, рассказывают жители С этого момента и начались проблемы: в подвале прорвало трубу, а весь конденсат шел в подъезд.Тамара Ермолова - жительница дома №6, по ул. Василисина:- Испарина была такая,как в русской бане. Это продолжалось со 2 октября. То есть, мы жильцы четырехкомнатных квартир, звонили во все инстанции, никакого ответа не было. Одни были обещания.После жалобы на управляющую компанию аварийная бригада принялась за работу. Выяснилось, трубы пришли в негодность и требовали замены. Найти утечку было непросто.- Нашли жительницу, взломали сарай. Вот видите, у нас краны там находятся, мы даже не можем попасть в этот сарай.Управляющая компания, которая обслуживает дом, заверяет: скоро тепло придет в каждую квартиру.Михаил Пронин - генеральный директор управляющей компании:- Сейчас это мы устраним, доступ нам предоставлен в квартиры. Все сварные работы мы произведем. В течение сегодняшнего дня запустим дом. По отоплению. Все воздушные пробки, которые будут в результате запуска, мы , соответственно, удалим стравливанием воздуха и , собственно, дом будем функционировать спокойно.Также Михаил Пронин заявил: платить жители дома за недополученное тепло не будут. Людям сделают перерасчет.Мария Рябова. Александр Беляков. Вести - Владимир.