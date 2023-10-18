140 саженцев пузыреплодника высадили вдоль ограждения дог-парка на улице Луначарского. Кустарник вырастет до двух метров и образует живую изгородь между собачьей площадкой и дорогой,

140 саженцев пузыреплодника высадили вдоль ограждения дог-парка на улице Луначарского. Кустарник вырастет до двух метров и образует живую изгородь между собачьей площадкой и дорогой, поделились в мэрии. Пузыреплодник посадили волонтеры, сотрудники управления по охране окружающей среды и депутаты горсовета. Как подчеркнули в городской администрации, дог-парк пользуется популярностью у владимирцев. На площадке часто гуляют собачники и