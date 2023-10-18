Во Владимирской области пьяного водителя удалось задержать только после погони со стрельбой.

Во Владимирской области пьяного водителя удалось задержать только после погони со стрельбой. Об этом расскащзала пресс-служба .Инцидент произошёл ночью в Кольчугинском районе. Сотрудники ДПС приметили отечественный автомобиль, который неуверенно ехал по дороге, и попробовали остановить. Однако водитель проигнорировал требование полицейских и решил скрыться. Инспекторы устремились в погоню.Во время преследования беглец неоднократно выезжал на встречную полосу. «Для предотвращения аварийной ситуации один из сотрудников полиции произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельно поразил колёса преследуемого транспортного средства», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Легковушку удалось остановить в Кольчугине, после чего водителя задержали. За рулём транспортного средства сидел пьяный 26-летний житель Камешковского района. На нарушителя составили административные протоколы, а его машину отправили на штрафстоянку.