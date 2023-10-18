Специалисты получают обращения от жителей деревень и сел.

Специалисты получают обращения от жителей деревень и сел. Об этом рассказали наши коллеги из :Эксперты регионального штаба Народного фронта сегодня проверили работу фельдшерско-акушерских пунктов в Суздальском районе. Недочеты есть. Специалистам ФАПов и амбулаторий дали рекомендации по улучшению качества оказания медицинской помощи.За последние 5 лет в области открыли 92 ФАПа. Активисты Народного фронта решили проверить качество их работы. Эксперты посетили три ФАПа – в селах Богослово, Брутово и Ляховицы.Большинство ФАПов хорошо оборудованы, оснащены, остается проблема с кадрами. Заодно мы смотрим, какие нагрузки на ФАПы, какие проблемы есть в учреждениях здравоохранения при их эксплуатации. Слушаем отзывы населения, как эти ФАПы работают, - говорит Владимир Прозоров, член штаба регионального отделения Народного фронта.Сельским жителям, а это обычно пожилые люди, требуется медицинская помощь на местах. В ФАПах пациентов принимают фельдшеры, они оказывают им первую помощь, ставят диагнозы и, если требуется, отправляют на консультацию.Есть заболевания, при обнаружении которых я обязан отправлять на дообследование к узкому специалисту. Если я знаю и уверен в своих силах, например, это гипертонический криз, конечно, я не буду ни скорую ждать, я буду помощь оказывать. А если это дерматит какой-то, и я не знаю, что это такое, конечно, узкие специалисты. Анализы, прежде всего, - уточняет Илья Беляев, заведующий ФАПом в селе Ляховицы.У фельдшера Ильи Беляева в селе Ляховицы 149 пациентов. К ФАПу прикреплено сразу 7 населенных пункта. Работу здесь Илья Беляев совмещает с дежурствами в других ФАПах.То есть вы бываете три дня в неделю? Да, потому что ФАП окрыли, народ туда приходит , очень в Суходоле ждали , так как у меня тут ФАП небольшой . - То есть у вас потом дежурство в Суходоле? Да, я уезжаю туда, - рассказывает Илья Беляев, заведующий ФАПом в селе Ляховицы.Самые распространенные болезни, с которыми люди обращаются к фельдшерам – это ОРВИ и гипертония. Анна Орешкина работает в селе Богослово. Говорит, на её участке 123 маленьких пациента.Много детей приходит. ОРВИ, с давлением бабушки приходят. Педиатр нужен - 100%. Потому что какие-то назначения, антибиотики, я не имею права назначать, - уточняет Анна Орешкина, заведующая ФАПом в селе Богослово.Одна из главных проблем здравоохранения – недостаток кадров. Чтобы не оставить пациентов без помощи, медики работают по совместительству.Конечно, хотелось бы, чтобы на каждом ФАПе был фельдшер , оформленный по основной работе на этом ФАПе . К сожалению, у нас на некоторых ФАПах работают совместители. Очень бы хотелось, чтобы приходила молодежь работать с населением, - говорит Ольга Логинова, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Суздальской районной больницы.Экспертная комиссия Народного фронта подводит итоги проверки. Серьезных недочетов в работе ФАПов нет.Первое – это, конечно, окончание работ по благоустройству территории. Сейчас этой проблемы практически нет, по медработникам я сказал. Были моменты, связанные с лекарственным обеспечением, таких проблем практически мало было, - говорит Владимир Прозоров, член штаба регионального отделения Народного фронта.Замечания к фельдшерам не касаются их работы с пациентами. В некоторых ФАПах нет рабочего расписания и оформленных стендов с сертификатами и лицензиями. Эти мелкие недочеты будут устранены.