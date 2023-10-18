Во Владимирской области подследственный попытался уничтожить протоколы из своего уголовного...

Во Владимирской области подследственный попытался уничтожить протоколы из своего уголовного дела.«Октябрьским райсудом установлено, что подсудимый 17 марта 2023 года ИВС УМВД России по Владимиру при ознакомлении с материалами уголовного дела, вырвал из уголовного дела ряд документов, в том числе протоколы его допросов,Вмешавшись, таким образом, в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Сделал он это, желая избежать уголовного наказания за инкриминируемые ему преступления, осознавая, что уничтожение материалов существенно затруднит принятие следователем обоснованного и законного решения.Вину он признал и раскаялся.Суд назначил ему 300 часов обязательных работ.Приговор в законную силу не вступил.Фото: пресс-служба судов Владимирской области.