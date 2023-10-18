Во Владимирской области полицейские со стрельбой остановили пьяного за рулем. Ночью во время...

Во Владимирской области полицейские со стрельбой остановили пьяного за рулем.Ночью во время патрулирования улиц в Кольчугине экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району обратил внимание на неуверенно ехавший автомобиль. Водитель проигнорировал требование остановиться. Пытаясь уйти от погони, он выезжал на встречную полосу, создавая угрозу жизни другим участников дорожного движения.Через громкоговорящее устройство полицейские предупредили, что применят табельное оружие. Затем полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, и вторым - прицельно прострелил колёса нарушителя. Машина была остановлена на Калининской улице, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области..Водитель задержан - 26-летний житель Камешковского района, находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения - на него составлены протоколы.Автомобиль правонарушителя помещён на штрафстоянку.