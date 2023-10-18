Во Владимирской области рассмотрят уголовное дело о мошенничестве при строительно-монтажных работах...

Во Владимирской области рассмотрят уголовное дело о мошенничестве при строительно-монтажных работах на 5 железнодорожных переездах.Выяснилось, что с августа по апрель 2022 года в рамках имеющегося договора субподрядчиком – нижегородской коммерческой организацией - выполнялись строительно-монтажные работы на 5 железнодорожных переездах, расположенных на территории, обслуживаемой Владимирским отделением Горьковской дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД".«Директор фирмы-субподрядчика, действуя в корыстных целях, по предварительной договоренности с начальником владимирского отделения, не выполнил часть предусмотренных сметой работ по прокладке кабельных сетей на двух железнодорожных переездах на общую сумму более 335 тысяч рублей…» - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области.При этом мошенники изготовили фиктивные документы о выполнении работ по договору «в полном объеме», на основании которых ОАО «РЖД» оплатило полную стоимость работ на сумму свыше 21 млн рублей.Известно, что в ходе расследования с обвиняемым сотрудником ОАО «РЖД» заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.«Благодаря принятым мерам причиненный материальный ущерб на стадии расследования возмещен фигурантами в полном объеме. Кроме того, на автомобиль одного из них судом по ходатайству следователя СК наложен арест...» - пояснили в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области.Уточняется, что расследование проходило при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ.В данный момент сотрудника филиала ОАО «РЖД» и директора коммерческой организации обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере»).Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области